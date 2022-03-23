Тренер «Тобола» Москаленко получил приз имени Остроушко

45-летний казахстанский специалист и главный тренер «Тобола» Александр Москаленко получил приз имени Леонида Остроушко.

В 2021 году Профессиональная футбольная лига Казахстана присвоила имя прославленного казахстанского тренера Леонида Константиновича Остроушко призу, вручаемому лучшему тренеру сезона.

По итогам прошлого сезона ПФЛК провела голосование среди тренеров и руководителей клубов-участников Чемпионата Казахстана, по итогам которого лучшим тренером сезона был признан главный тренер «Тобола» Александр Москаленко.

Александр Васильевич получил приз имени Леонида Остроушко из рук президента ПФЛК Олжаса Абраева.

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