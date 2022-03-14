Тагыберген получил приз имени Вахида Масудова

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Хавбек «Тобола» Асхат Тагыберген получил от ПФЛК приз имени Вахида Масудова.

Эта награда вручается лучшему полузащитнику по итогам завершившегося сезона.

Награду Тагыбергену вручил лично Вахид Масудов.

 
 
 
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