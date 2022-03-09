Голкипер «Тобола» Александр Мокин получил приз имени Серика Жейлитбаева.
Эта награда присуждается действующим футболистам, сыгравшим наибольшее количество матчей в чемпионате Казахстана.
Ранее ее получали Нурбол Жумаскалиев, Самат Смаков, Кайрат Аширбеков, Игорь Юрин, Ренат Абдулин, Максат Байжанов и Эдуард Сергиенко.
Награду Мокину вручил спортивный директор ПФЛК Павел Демян.
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