Малый получил приз имени Сеильды Байшакова

Теги высшая лига Казахстан Тобол Сеильда Байшаков Сергей Малый Sports.ru - Казахстан ПФЛК Спорт Казахстана

Защитник «Тобола» Сергей Малый стал обладателем приза имени Сеильды Байшакова от ПФЛК.

Его вручают лучшему игроку обороны по итогам завершившегося сезона.

Награду Малому вручил лично Сеильда Байшаков.

 
 
 
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