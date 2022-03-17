Юношеская сборная Казахстана по футзалу досрочно потеряла шансы на выход на Евро-2022

Юношеская сборная Казахстана U-19 потерпела второе поражение подряд в отборочном турнире и потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы-2022 по футзалу.

В первом матче группы 4 сборная Казахстана проиграла команде Польши — 2:3, а во втором разгромно уступила Финляндии — 1:7. Таким образом, Казахстан досрочно лишился шансов на путевку на Евро-2022.

Актуальное турнирное положение команд в группе таково: Финляндия — 6 очков, Босния и Герцеговина — 3 очка, Польша — 3 очка, Казахстан — 0 очков. Из группы в финальный турнир выйдет только команда, занявшая первое место. В заключительном туре, 18 марта, Финляндия сыграет с Польшей, а Казахстан встретится с Боснией и Герцеговиной.

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