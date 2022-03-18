Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» принимает «Нур-Султан»

Теги результаты Кайрат Sports.ru - Казахстан Нур-Султан чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу

Таблица турнира здесь.

«Кайрат» – «Нур-Султан» – 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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