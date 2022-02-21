«Кайрат» подписал защитника сборной Венесуэлы Санца

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Футзальный «Кайрат» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы Карлосом Санцем.

25-летний игрок будет выступать под 18-м номером.

Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

 
 
 
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Публикация от Kairat Futsal (@afckairat)

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