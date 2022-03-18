Матчи третьего тура КПЛ посетили 12400 зрителей

Шесть матчей третьего тура КПЛ посетили 12 400 зрителей, что в среднем составляет по 2066 человек на игру.

Самым посещаемым матчем тура стала игра в Алматы – «Кайрат» – «Тараз» (1:1), которую посетили 3 400 зрителей. Наименее посещаемым стал матч «Ордабасы» – «Акжайык» (2:0) на «Центральном» стадионе имени Х. Мунайтпасова в Шымкенте – 1 000 зрителей.

Посещаемость первого тура Премьер-лиги:

1. «Кайрат» – «Тараз»​ (1:1) – 3 400 зрителей;

2. «Астана» – «Актобе» (1:0) – 3 000 зрителей;

3. «Атырау» – «Мактаарал» (2:1) – 2 000 зрителей;

4. «Тобол» – «Кызыл-Жар» (2:0) – 1 500 зрителей;

5. «Туран» – «Каспий» (0:1) – 1 500 зрителей;

6. «Ордабасы» – «Акжайык» (2:0) – 1 000 зрителей.

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