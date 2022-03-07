Матчи первого тура КПЛ посетили 19300 зрителей

Семь матчей первого тура КПЛ посетили 19 300 зрителей, что в среднем составляет по 2757 человек на игру.

Самым посещаемым матчем тура стала игра в Алматы – «Кайрат» – «Актобе» (2:0), которую посетили 9 200 зрителей. Наименее посещаемым стал матч «Атырау» – «Аксу» на стадионе «Мунайшы» в Атырау – 100 зрителей.

Посещаемость первого тура Премьер-лиги:

1. «Кайрат» – «Актобе»​ (2:0) – 9 200 зрителей;

2. «Туран» – «Тараз» (0:0) – 4 000 зрителей;

3. «Астана» – «Шахтер» (0:0) – 2 000 зрителей;

4-5. «Каспий» – «Кызыл-Жар» (1:0) – 1 500 зрителей;

4-5. «Тобол» – «Акжайык» (1:0) – 1 500 зрителей;

6. «Ордабасы» – «Мактаарал» (0:0) – 1 000 зрителей;

7. «Атырау» – «Аксу» (0:0) – 100 зрителей.

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