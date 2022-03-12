Матчи второго тура КПЛ посетили 13000 зрителей

Шесть матчей второго тура КПЛ посетили 13 000 зрителей, что в среднем составляет по 2166 человек на игру.

Самым посещаемым матчем тура стала игра в Павлодаре – «Аксу» – «Астана» (1:0), которую посетили 4 000 зрителей. Наименее посещаемым стал матч «Кызыл-Жар» – «Шахтер» на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане – 500 зрителей.

Посещаемость первого тура Премьер-лиги:

1. «Аксу» – «Астана»​ (1:0) – 4 000 зрителей;

2. «Тараз» – «Ордабасы» (1:0) – 3 000 зрителей;

3. «Каспий» – «Тобол» (0:0) – 2 500 зрителей;

4. «Актобе» – «Атырау» (2:1) – 2 000 зрителей;

5. «Мактаарал» – «Кайрат» (0:1) – 1 000 зрителей;

6. «Кызыл-Жар» – «Шахтер» (0:1) – 500 зрителей.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

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