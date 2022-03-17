Защитник «Астаны» Бескоровайный: «Близкие остались в Украине и даже не хотят уезжать. Я с ними в ежедневном контакте»

Украинский защитник «Астаны» Данила Бескоровайный рассказал о ситуации в Украине и родных, которые остались в Кривом Роге.

— Я осознаю свои пределы. У меня нет навыков военной службы, я не умею обращаться с оружием. Я был бы бесполезен в армии, я мог бы просто помочь ополчению. Немногие могут это осознать, но речь идет не о поединке между мужчинами.

— Как вы справляетесь с текущей ситуацией?

— Это очень тяжело, потому что мои близкие остались в Украине и даже не хотят уезжать. Я нахожусь с ними в ежедневном контакте. Я сказал родителям, что готов помочь им выбраться оттуда. Что я могу сказать... Папа никуда не хочет идти, а мама не хочет идти без папы. Ведь отец даже не может покинуть страну, потому что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны быть готовы к военной службе.

Это очень сложная ситуация для меня. Мне бы больше всего хотелось, чтобы они приехали ко мне в Казахстан, где у них была бы хорошая и спокойная жизнь. Так что в настоящее время они находятся в городе Кривой Рог, где ситуация пока относительно неплохая.

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