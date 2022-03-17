Гендиректор «Астаны» Есентаев: «Конечно, нам было бы интересно играть в российском чемпионате, потому что он находится на высоком уровне»

Генеральный директор казахстанской «Астаны» Тастанбек Есентаев поделился мнением о возможном участии клуба в чемпионате России по футболу.

«Конечно, нам было бы интересно играть в российском чемпионате, потому что он находится на высоком уровне. Однако, играя в казахстанском чемпионате, «Астана» может попасть в еврокубки. А если мы будем участвовать в российском чемпионате, то вряд ли будет такая возможность.

Очень сложный вопрос. Это нужно обсуждать с федерацией республики. Не могу сказать, рассмотрели бы такой вариант или нет. Если предложат, тогда уже будем думать», — сказал Есентаев

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