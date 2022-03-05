Серик Разгалиев – чемпион NAIZA в полутяжелом весе

Сегодня, в Алматы, на турнире NAIZA 37 был разыгран вакантный пояс лиги в полутяжелом весе.

В битве за титул Серик Разгалиев сошелся с бразильцем Дугласом де Оливейрой. Бой прошел всю дистанцию в пять раундов. В итоге победа и пояс чемпиона в Астрахань увез Разгалиев.

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