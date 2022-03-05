Санжар Тажиев нокаутировал Павловского

Одним из самых ожидаемых боев на NAIZA37 был реванш казахстанца Санжара Тажиева и белоруса Витала Павловского.

Прошлый их бой в конце 2021 года завершился решением судей в пользу Тажиева, что вызвали много разговоров с обеих сторон. На этот раз Санжар нокаутировал соперника во втором раунде.

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