Рауль Джалилов подписал контракт с кыргызстанской «Алгой»

Казахстанский полузащитник Рауль Джалилов подписал контракт с кыргызстанским клубом «Алга». Контракт игрока рассчитан на год с возможным продлением.

В прошлом Джалилов уже выступал в составе «Алги», а затем продолжил карьеру в Казахстане — играл за «Тобол» и «Жетысу» в Премьер-Лиге, а также за «Сункар», «Булат-АМТ» и «Академию Онтустик». Также провел несколько матчей за молодежную сборную Казахстана.

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