Кашкен подписал контракт с литовским «Жальгирисом»

«Жальгирис» объявил о подписании контракта с 22-летним казахстанским защитником Динмухамедом Кашкеном.

Кашкен профессиональную карьеру начал в 2016 году в составе «Астаны». Всего за всю карьеру 22-летний футболист провел 19 матчей в Премьер-лиге в составе «Жетысу», «Актобе» и «Кайсара».

Напомним, что в конце января Кашкен заключил контракт с «Шахтером», но меньше чем через месяц покинул карагандинский клуб.

Стоит отметить, что в настоящее время главным тренером «Жальгириса» является казахстанский специалист Владимир Чебурин.

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