Михаил Голубничий перешел в «Аксу»

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«Аксу» объявил о заключении контракта с голкипером Михаилом Голубничим.

Последним местом работы 27-летнего воспитанника павлодарского футбола был «Жетысу».

 
 
 
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Публикация от «Aqsu» FK | ФК «Аксу» (@fcaqsu)

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