«Арлан» проведет матчи плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею в Петропавловске («Шайба.kz»)

Как стало известно сайту Шайба.kz, кокшетауский «Арлан» проведет все матчи плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею в Петропавловске, если пройдет «Кулагер» в первом раунде.

Ранее сообщалось, что «Арлан» сыграет в ДС им. А. Винокурова встречи первого раунда. Однако, холодильное оборудование во дворце спорта «Бурабай» не будет исправно и к полуфиналу.

«Арлан» сыграет с «Кулагером» домашние матчи 11 и 12 марта, в 19:00 и 17:00 соответственно.

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