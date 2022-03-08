Определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

Завершился регулярный чемпионат Казахстана по хоккею и определились все пары первого раунда плей-офф.

«Сарыарка» (1) — «Алтай-Торпедо» (8) «Арлан» (2) — «Кулагер» (7) «Бейбарыс» (3) — «Актобе» (6) «Торпедо» (4) — «Номад» (5)

Первые встречи 1/4 финала пройдут 11 марта. Все серии плей-офф будут длиться до четырех побед одного из коллективов.

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