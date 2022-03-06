Главный тренер «Шахтера» Адиев: «В какой-то мере ничья – закономерный результат, но думаю, что мы в своих выпадах были острее и могли добиться победы»

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев прокомментировал матч первого тура КПЛ против «Астаны» (0:0).

– Нормальная игра. В принципе, что ожидали от матча, то и увидели. Начало игры было за соперником, они лучше контролировали мяч, а у нас чувствовалась скованность. После 20-й минуты у нас появились контрвыпады, ближе к концу первого тайма сделали хорошие подходы к воротам соперника. К сожалению, не забили.

Во втором тайме соперник начал оказывать давление, больше владел территориальным преимуществом, но не могу сказать, что у наших ворот были большие проблемы. Наверное, в какой-то мере ничья – закономерный результат, но думаю, что мы в своих выпадах были острее и могли добиться победы.

– Вы планируете использовать Романа Муртазаева как основного нападающего? Или же отталкивались от сегодняшнего соперника?

– В чемпионат мы вступили с очень короткой обоймой игроков, если вы посмотрите наш заявочный лист, то увидите, что у нас там находятся дублеры и футболист, который не играл год. Поэтому, отсутствие из-за травмы Аветисяна, Ковталюка, Хозина – очень ощутимо. Мы в чемпионат зашли с тремя нападающими, Таттыбаев, Муртазаев и Ковталюк травмирован. Выбираем из двух здоровых игроков, знаем характеристики каждого и в этой игре больше нужен был Муртазаев, а у Айдоса есть другие сильные качества. Здесь мы отталкивались от соперника.

– Сказалось ли выборе нападающего тот факт, что Роман играл против бывшей команды?

– Если честно, я не думал об этом. Как правило, да, такое бывает, но у меня не было таких мыслей.

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