«Астана» выпустила седьмого легионера в матче с «Шахтером». Команде грозит техническое поражение

«Астана» выпустила седьмого легионера в матче 1-го тура КПЛ с карагандинским «Шахтером» (0:0)

На 80-й минуте вместо Абата Аймбетова на поле вышел либериец Мохаммед Камара.

К тому моменту на поле находились украинец Бескоровайный, бразилец Брайан, француз Манзорро, серб Милошевич, хорват Томасов и португалец Эужениу.

По регламенту КПЛ-2022 на поле может находиться только шесть иностранцев из государств, не входящих в ЕАЭС.

Столичный клуб может получить техническое поражение.

Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес