Главный тренер «Астаны» Благоевич о 7 легионерах на поле: «Могу сказать, что это произошло из-за невнимательности и всю ответственность за произошедшее – я беру на себя»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч первого тура Премьер-лиги против «Шахтера» (0:0).

– Срджан, не можем спросить: как получилось, что сегодня на поле одновременно находилось 7 легионеров?

– Да, мы знаем, что произошло. В этом моменте получилась такая ситуация, что вместо Педро должен был выйти Камара, но травму получил Денис Поляков. Могу сказать, что это произошло из-за невнимательности и всю ответственность за произошедшее – я беру на себя. Хочу извиниться перед всеми, особенно перед футболистами, которые играли и боролись за результат в матче и перед болельщиками тоже. Это ошибка, больше сказать нечего. Извиняюсь, если это как-то может уменьшить вину.

– Сложилось такое впечатление, что «Астана» больше действовала в обороне, не передвигаюсь в атаку. С чем это связано?

– Это первая игра чемпионата, она всегда сложная и все чувствуют давление. У нас не было достаточно смелости, не хватало энергии и агрессии и легко теряли мяч. У нас были моменты, которые мы тренировали, но их не использовали. Мы дальше будем анализировать игру несмотря на то, что произошло и будем работать, смотреть на хорошие и плохие моменты.

– В течение игры было заметно, что Брайан часто смещался в центр поля и освобождал свой фланг для игроков «Шахтера». Почему?

– Что касается Брайана, то у нас определенный план на игру, мы хотели создавать большинство во внутреннем коридоре и использовать некоторые моменты, которые видели в игре «Шахтера». Это была тактическая идея, иногда получалось – иногда нет.

– Мы знаем, что вы любите комбинационный футбол с акцентом на владение мяча. Расскажите, как скоро мы сможем увидеть тот стиль, который вы преподаете?

– Этот процесс – большой и необходимо время и нужно много работать. Конечно, мы прогрессируем каждый день. У нас были сложности на сборах в Турции, некоторые игроки поздно присоединились к команде и еще также мы пока не закончили наши трансферы. Например, только вчера приехал Камара. Нужно проявить терпение, я верю, что мы добьемся результата и нужно терпение со всех сторон, в особенности от болельщиков – для нас важна их поддержка.

– Мы знаем, что Мохаммед Камара только присоединился к клубу. Перед матчем вы уже планировали, что он дебютирует уже сегодня?

– Не планировали. Если честно, я хотел, чтобы он почувствовал атмосферу внутри команды, стадиона и раздевалки. Но и в последние 10-15 минут матча мы думали о результате, что можем сделать, чтобы забить гол и так произошло, что он вышел на поле.

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