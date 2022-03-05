Часть крыши упала на фанатский сектор во время матча «Астаны» и «Шахтера»

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Портал Vesti.kz сообщил, что во время матча 1-го тура КПЛ между «Астаной» и карагандинским «Шахтером» на столичном стадионе обвалилась часть крыши.

Отмечается, что никто не пострадал, служба охраны вывела всех болельщиков из фанатского сектора N2, куда упали обломки.

 
 
 
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