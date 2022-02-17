«Барыс» «Магнитке»: «Мы начинаем плей-офф с восьмого места, потому что третий сезон хотим играть с вами»

КХЛ объявила пары участников ¼ финала конференций. Третий сезон подряд «Барыс» в плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Официальный инстаграм казахстанского клуба отреагировал на эту новость так.

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