КХЛ. Плей-офф. Первый матч. «Барыс» в гостях сыграет с «Магниткой»

«Барыс» в гостях начинает серию плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

КХЛ

Плей-офф

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