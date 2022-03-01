КХЛ. Плей-офф. Первый матч. «Барыс» в гостях сыграет с «Магниткой»

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«Барыс» в гостях начинает серию плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

КХЛ

Плей-офф 

Металлург Мг – Барыс 0:0 (:)
Дата проведения
1 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

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