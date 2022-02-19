«Барыс» начнет серию плей-офф против «Магнитки» в гостях

Казахстанский «Барыс» в Instagram представил расписание своих матчей первого раунда плей-офф КХЛ.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» сыграет с «Металлургом». Серия начнется двумя матчами в Магнитогорске — 1 и 3 марта, после чего переедет в Нур-Султан — 5 и 7 марта.

Если за четыре игры команды не выявят победителя, то дальнейшее расписание матчей «Барыса» будет таким: 9 марта — Магнитогорск, 11 марта — Нур-Султан, 13 марта — Магнитогорск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Барыс» занял восьмое место в Восточной конференции, а «Металлург» — второе. Руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон «регулярки» из-за пандемии коронавируса, а пары плей-офф составить по проценту набранных командами очков.

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