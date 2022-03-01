Президент КФФ Барменкулов: «Мы сегодня ставим задачу перед собой, что минимум пять миллионов человек должны быть вовлечены в футбол»

Президент Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов поделился своими первоначальными целями на посту.

– Что касается первых шагов, мы сразу приступим к усилению и повышению статуса региональных федераций. Я считаю, что первые шаги должны начинаться оттуда: вопросы массового футбола, вопросы, как именно должен развиваться футбол. Поэтому выше всего, когда мы говорим о массовом футболе, основная наша задача – вовлечение в футбол максимального количество людей. Мы сегодня ставим задачу перед собой, что минимум пять миллионов человек должны быть вовлечены в футбол. Задачи на этом не останавливаются. На сегодняшний день футболом активно интересуются полтора миллиона людей. Мы хотим этот показатель улучшить до пяти миллионов. Для чего это надо? Перспектива очень проста, если рассуждать таким образом. Как только мы добьемся этого показателя, естественно, мы можем смело говорить, что это интересно и для государства, и для бизнеса.

В своем докладе я говорил: наша первостепенная задача – правильно выстроить взаимоотношения с государством и с бизнесом. Нам необходимо создать правильный фундамент, выстроив все взаимоотношения с государством. Я считаю, что футбол должен стать национальным проектом. Статус у него должен быть национального проекта. Мы должны в кратчайшие сроки проработать с государством и создать стратегический документ, где будут четко определены роли и задачи всех участников развития футбола. Поэтому очень важна поддержка от государства. Для этого мы по всем вопросам подготовлены. Говорю еще раз, в течение трех месяцев мы должны расписать весь план действий.

Подход такой. Если вы читали мою программу, у меня ясно там написано, что ставку я делаю на систему управления. В первую очередь, вся энергия будет нацелена на развитие организаторских и управленческих компетенций. Что мы сделаем? Вы знаете, что в течение года была проведена большая работа. Все уже понятно, какие у нас будут программы проектов. Соответственно, мы завершаем сейчас завершение модель компетенций. Исходя из этого будет выдан четкий критерий, какой должен быть генеральный секретарь, какой должен быть руководитель ПФЛК и вплоть до тех, кто задействован в управленческих должностях в федерации. Исходя из этих критерий будет определена каждая позиция. Еще раз повторюсь, я специально для этого беру три месяца. В первую очередь, нам нужно создать среду среди сильных управленцев и правильно выстроить коммуникацию. Так как, если мы хотим реализовать программу, то в первую очередь нужно акцентировать внимание на уровне компетенции каждого руководителя.

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