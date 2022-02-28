Лория получил лишь один голос на выборах президента КФФ, Оразбеков и Джарылкасинов – ни одного

Известны итоги выборов президента КФФ.

Адлет Барменкулов набрал 14 голосов, Берик Каниев – 11, Давид Лория – 1, Кайрат Оразбеков и Ерлан Джарылкасинов не получили ни одного голоса.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым