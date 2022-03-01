Главный тренер «Карабаха» Гурбанов: «Уйдет ли завтра Балаев? Такая вероятность есть»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов допустил вероятность ухода вратаря Эмиля Балаева в ближайшее время.

— Уйдет ли завтра Эмиль Балаев? Такая вероятность есть. Точно узнаем завтра днем, — заявил накануне Гурбанов.

Напомним, что одним из вариантов продолжения карьеры для Балаева является «Туран». В прошлом Эмиль уже выступал в КПЛ за костанайский «Тобол» и был одним из ключевых игроков команды. Также он играл за такие клубы, как «Нефтчи», «Сабаил», «Зирю» и немецкий «Айнтрахт».

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