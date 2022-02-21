«Туран» подписал сьерра-леонского защитника Корому

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«Туран» заключил контракт с защитником Рафаэлом Коромой.

Игрок из Сьерра-Леоне родился 21 сентября 2000 года.

Выступал в сьерра-леонском «Йохансонне» и молдавском «Суклея».

 
 
 
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