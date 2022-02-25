Ряд клубов КПЛ может подписать Тони Силву. Экс-хавбек «Ливерпуля» стал чемпионом Казахстана с «Тоболом»

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что сразу несколько казахстанских клубов заинтересованы в подписании контракта с гвинейским полузащитником Тони Силвой.

Экс-игрок «Ливерпуля» ранее выступал за «Тараз», а в минувшем сезоне стал чемпионом Казахстана в составе «Тобола».

Теперь он может продолжить карьеру в «Туране», «Актобе», «Шахтере» или «Аксу».

Отмечается, что в ближайшее время 28-летний игрок определится с выбором.

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