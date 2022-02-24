«Туран» закрыл все долги перед игроками и сотрудниками по зарплате

Футбольный клуб «Туран» закрыл все долги перед игроками и сотрудниками по заработной плате и премиальным за 2020 год, сообщает пресс-служба клуба.

За прошлый год у клуба образовалась определенная задолженность по заработной плате игрокам и сотрудникам. Сейчас команда тренируется в штатном режиме и готовится к новому сезону.

И.о. директор «Туран» Айбек Тлеужан заявил, на данный момент вопрос с зарплатами футболистов закрыт и игроки продолжают готовиться к новому сезону.

«Задолженность перед футболистами и сотрудниками погашена в полном объеме. Футболисты возвращаются со сборов, у нас всё идёт по плану. Сейчас вопрос закрыт», – рассказал директор.

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