«Кайрат» ведет разработку искусственного интеллекта. Он должен помочь вычислять перспективных игроков

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В алматинском «Кайрате» работают над созданием искусственного интеллекта, который должен помочь вычислять перспективных футболистов.

Над ним трудится целая команда сотрудников.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент клуба Кайрат Боранбаев.

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