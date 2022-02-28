«Кайрат» ведет разработку искусственного интеллекта. Он должен помочь вычислять перспективных игроков

В алматинском «Кайрате» работают над созданием искусственного интеллекта, который должен помочь вычислять перспективных футболистов.

Над ним трудится целая команда сотрудников.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент клуба Кайрат Боранбаев.

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