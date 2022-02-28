Владелец «Кайрата» Боранбаев: «Говорят, что нужно отдать футбол в частные руки. Но один дурак, который футбол любит – это я»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев на пресс-конференции рассказал о перспективах развития частного футбола в Казахстане.

– Люди говорят, что нужно отдать футбол в частные руки. Но один дурак, который футбол любит – это я. Но я точно знаю, что делаю.

А акимы готовы клубы бесплатно отдавать.

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