«Тараз» представил форму на сезон-2022.
Основной комплект будет синим. Выездная форма команды – белого цвета. А вратарский комплект – оранжевый.
Все формы имеют надпись спереди спонсора «Казфосфат», а сзади под номерами игрока спонсора Arena.
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