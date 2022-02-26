«Тараз» представил форму на сезон-2022

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«Тараз» представил форму на сезон-2022.

Основной комплект будет синим. Выездная форма команды – белого цвета. А вратарский комплект – оранжевый.

Все формы имеют надпись спереди спонсора «Казфосфат», а сзади под номерами игрока спонсора Arena. 

 
 
 
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