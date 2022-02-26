«Тараз» представил форму на сезон-2022.

Основной комплект будет синим. Выездная форма команды – белого цвета. А вратарский комплект – оранжевый.

Все формы имеют надпись спереди спонсора «Казфосфат», а сзади под номерами игрока спонсора Arena.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым