Зайнутдинов навестил «Тараз» на УТС в Турции

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Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов навестил «Тараз».

Он встретился с игроками и тренерским штабом команды, находящейся на УТС в Турции.

Хавбек тепло обнялся с людьми из родного клуба.

 
 
 
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Публикация от TARAZ FK | ФК ТАРАЗ🔵⚪️ (@fctaraz.official)

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