«Тараз» объявил о возвращении Елдоса Ахметова

Защитник Елдос Ахметов подписал новый контракт с «Таразом», за который выступал в прошлом сезоне.
При этом, в межсезонье 31-летний игрок находился в расположении «Астаны» и даже присутствовал на УТС столичной команды.
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