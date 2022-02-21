«Тараз» объявил о возвращении Елдоса Ахметова

Защитник Елдос Ахметов подписал новый контракт с «Таразом», за который выступал в прошлом сезоне.

При этом, в межсезонье 31-летний игрок находился в расположении «Астаны» и даже присутствовал на УТС столичной команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAZ FK | ФК ТАРАЗ🔵⚪️ (@fctaraz.official)

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге