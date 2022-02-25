Товарищеские матчи. «Тараз» обыграл «КАМАЗ»

Казахстанские клубы продолжают играть товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах.
«Тараз» – «КАМАЗ» (Россия) – 1:0
Гол: Динмухамед Караман.
«Кайрат» – «Оренбург» (Россия) – 20:00
Время указано по Нур-Султану.
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