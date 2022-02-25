Товарищеские матчи. «Тараз» обыграл «КАМАЗ»

Теги КАМАЗ высшая лига Казахстан Кайрат Оренбург Тараз Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанские клубы продолжают играть товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах.

«Тараз» – «КАМАЗ» (Россия) – 1:0

Гол: Динмухамед Караман.

«Кайрат» – «Оренбург» (Россия) – 20:00

Время указано по Нур-Султану.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные