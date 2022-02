Головкин обратился к Уорду

Казахстанец Геннадий Головкин вступил в активную переписку в социальных сетях с экс-чемпионом мира Андре Уордом:

«Андре, перестань врать фанатам. Ваша команда сделала предложение ПОСЛЕ того, как я объявил о бое с Лемье и продал MSG. Ты все еще злишься, потому что никогда не продавал билеты, как я.

HBO знал, что вы воспользовались предложением для рекламы, чтобы перейти на 175. С днем рождения», – отреагировал GGG на пост американца о том, что Головкин отказался от боя с ним.

Andre, stop lying to the fans. Your team made the offer AFTER I announced the fight with Lemieux and sold out MSG. You are still angry since that you never sold tickets like me. HBO knew you used the offer for publicity to move to 175. Happy Birthday