Головкин обратился к Уорду

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Казахстанец Геннадий Головкин вступил в активную переписку в социальных сетях с экс-чемпионом мира Андре Уордом:

«Андре, перестань врать фанатам. Ваша команда сделала предложение ПОСЛЕ того, как я объявил о бое с Лемье и продал MSG. Ты все еще злишься, потому что никогда не продавал билеты, как я.

HBO знал, что вы воспользовались предложением для рекламы, чтобы перейти на 175. С днем рождения», – отреагировал GGG на пост американца о том, что Головкин отказался от боя с ним.

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