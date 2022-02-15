Головкин о завершении карьеры: «Смотрю на это с оптимизмом»

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в подкасте Walking The Floor ответил на вопрос о завершении карьеры:

«Я думаю, что моя любовь к боксу всегда останется. Это как окончание университета. Ты оканчиваешь университет и уже выходишь работать, выходишь в реальную жизнь. У меня такие же ощущения. Я окончу университет и пойду в нормальную жизнь. Как оно будет – никто не знает. Но у меня есть определенные идеи, чем я займусь. Так что я смотрю на это с оптимизмом, я к этому готов. Всему свое время. Я еще не закончил (карьеру), но я не смотрю на это в панике, как на какую-то трагедию. Думаю, будет только лучше. Любой мой выбор будет правильным».

Весной у Головкина намечается бой с другим чемпионом мира в этой же категории японцем Риотой Муратой. А также существует вариант провести в этом году третий бой против мексиканца Канело.

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