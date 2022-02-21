«Барыс» разгромил «Спартак» в товарищеском матче

«Барыс» в гостях разгромил московский «Спартак» в товарищеском матче (7:2).

0:1 – Петухов (Куник) – 04:18

0:2 – Петухов (Куник, Берглунд) – 07:02

0:3 – Волк – 09:2

1:3 – Петтерссон (Хеед, Широков) – 11:43

1:4 – Берглунд (Шалапов) – 13:08

1:5 – Савицкий (Вей) – 24:16

2:5 – Вишневский (Виртанен) – 30:35

2:6 – Асетов (Савицкий) – 31:47

2:7 – Орехов (Михайлис) – 40:03

Серия плей-офф против «Металлурга» стартует 1 марта.

Перед этим «Барыс» проведет две товарищеские встречи с московским «Динамо».

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