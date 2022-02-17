Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят два спортсмена из Казахстана.

Ниже представлено расписание их выступлений (время — по Нур-Султану).

14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 метров. Финал – Qazaqstan

Дмитрий Морозов, Денис Кузин

Пока из всех выступивших на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанских спортсменов ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.

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