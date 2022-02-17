Олимпиада-2022. Коньки. Такаги взяла золото на 1000 м, Морозова – 11-я

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в конькобежном спорте на дистанции 1000 м у женщин. Победу одержала японка Михо Такаги, лучшей из казахстанок стала Надежда Морозова, занявшая 11-е место.
Пекин, Китай
Конькобежный спорт
Женщины
1000 м
1. Михо Такаги (Япония) – 1.13,19 (олимпийский рекорд)
2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 0,64
3. Бриттани Боу (США) – 1,42
4. Ангелина Голикова (Россия) – 1,52
5. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)- 1,73
6. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1,92...
11. Надежда Морозова (Казахстан) – 2,50...
19. Екатерина Айдова (Казахстан) – 3,51
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