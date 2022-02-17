Чемпион зимних ОИ-1994 Смирнов: «У нас очень длинная и стабильная зима, а вот тренерских кадров катастрофически не хватает»

Казахстанский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года Владимир Смирнов прокомментировал ситуацию с зимними видами спорта в Казахстане.

– У Казахстана есть несколько видов спорта, где спортсмены показывают хорошие результаты по итогам выступлений в Кубках мира и могли бы бороться за медали на Олимпиадах. Это могул, шорт-трек, коньки, и, пожалуй все. В остальных видах важно представлять достойно страну ведь сам показатель участия в Зимних Играх – это уже хорошее достижение.

- А чего, на ваш взгляд не хватает, может быть снега, или чего-то еще?

– Перспективы у ряда видов спорта в Казахстане без сомнений огромные, у нас очень длинная и стабильная зима, а вот тренерских кадров катастрофически не хватает, и практически отсутствует тренерская конкуренция, что не может не влиять на подготовку конкурентоспособных на международной арене спортсменов.

Хотелось бы пожелать всем казахстанским функционерам здоровья и благополучия, а также обратить серьезное внимание на детский и массовый сорт, тренерские кадры и их квалификацию, зарплаты и тренировочные базы.

- Начало года показало, что страна нуждается в изменениях во всех сферах жизненного устройства, в том числе и в развитии спортивной составляющей. Что можете сказать по поводу нашего желания жить по-новому?

– Я желаю всем казахстанцам активно вести диалог с прессой, показывать недостатки и говорить о достижениях с большой гордостью, а также привлекать героев спорта для продвижения имиджа страны как внутри, так и за ее пределами. Надо научиться беречь спортсменов с большой буквы и помогать находить им правильное направление. Все от этого будут только в выигрыше.

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