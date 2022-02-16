«Зенит» официально объявил об аренде Алипа

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип официально взят в аренду «Зенитом».
Соглашение рассчитано до конца года и предусматривает право выкупа.
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