«Зенит» официально объявил об аренде Алипа

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип официально взят в аренду «Зенитом».

Соглашение рассчитано до конца года и предусматривает право выкупа.

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