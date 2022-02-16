«Кайрат» разгромно проиграл киевскому «Динамо». Обзор матча

«Кайрат» потерпел поражение от киевского «Динамо» (0:4) на УТС в Турции.

Алматинцам еще не удавалось победить на текущих сборах. Ранее команда Курбана Бердыева проигрывала «Борацу» и «Навбахору».

Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного

Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста

Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут