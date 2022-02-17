Айбол Абикен перейдет в «Аксу» (Metaratings)

Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен перейдет в «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.

Футболист завтра прибудет в расположение «Аксу» на УТС в Турцию.

Ранее Абикен тренировался с дублем «Кайрата» и не полетел на сборы основной команды в Турцию.

«Аксу» берет Абикена в аренду сроком на год. Ранее в команду перешел другой экс-игрок «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев.

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