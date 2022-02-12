Новым президентом «Ордабасы» стал Бауыржан Абдубаитов

Теги женский футбол высшая лига Казахстан Ордабасы БИИК Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

На основании решения Совета директоров ФК «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов утвержден на должность президента клуба.

Бауыржан Абдубаитов является членом исполкома КФФ, председателем комитета женского футбола КФФ.

С 2002 года Абдубаитов является президентом компании «БИІК» (одно из направлений которой является футбольный центр «БИІК» и ЖФК «БИІК-Шымкент»).

На посту президента шымкентской женской команды, в розыгрыше Лиге Чемпионов УЕФА футбольный клуб «БИIK-Шымкент» трижды доходил до стадии 1/8 финала престижного европейского турнира.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные