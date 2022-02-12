Новым президентом «Ордабасы» стал Бауыржан Абдубаитов

На основании решения Совета директоров ФК «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов утвержден на должность президента клуба.

Бауыржан Абдубаитов является членом исполкома КФФ, председателем комитета женского футбола КФФ.

С 2002 года Абдубаитов является президентом компании «БИІК» (одно из направлений которой является футбольный центр «БИІК» и ЖФК «БИІК-Шымкент»).

На посту президента шымкентской женской команды, в розыгрыше Лиге Чемпионов УЕФА футбольный клуб «БИIK-Шымкент» трижды доходил до стадии 1/8 финала престижного европейского турнира.

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