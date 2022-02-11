Байсеитов покинет «Ордабасы» (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в ближайшее время покинет свой пост.

«Сейчас Даниярыч решает вопросы по сертификации клуба, налоговым «каникулам». И как только закроет все вопросы, то уйдёт со своего поста. Уже называют и имя его преемника – Бауыржан Абдубаитов, владелец ФК БИІК и одноимённой базы», – пишет инсайдер.

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