  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби забил 102-й победный гол в регулярках НХЛ и вышел на 9-е место в истории, обогнав Игинлу. Рекорд у Овечкина (139)
5

Кросби забил 102-й победный гол в регулярках НХЛ и вышел на 9-е место в истории, обогнав Игинлу. Рекорд у Овечкина (139)

Сидни Кросби забил 102-й победный гол в НХЛ и вышел на 9-е место в истории лиги.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1). Его второй гол стал победным.

В этом сезоне на счету 38-летнего канадца стало 29 (18+11) очков в 25 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1716 (643+1073) баллов в 1377 играх. 

Победный гол стал для Кросби 102-м в регулярках. По их числу он вышел на 9-е место в истории лиги, обогнав Джерома Игинлу (101). 

Рекордом владеет Александр ОвечкинВашингтон», 139). В топ-10 также входят Яромир Ягр (135), Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Бретт Халл, Теему Селянне (оба – по 110), Брендан Шенахан и Патрик Марло (оба – по 109). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoФил Эспозито
logoБретт Халл
logoНХЛ
logoТеему Селянне
logoЯромир Ягр
logoПиттсбург
logoПатрик Марло
logoСидни Кросби
logoДжером Игинла
logoГорди Хоу
logoБрендан Шенахан
logoВашингтон
logoФиладельфия
рейтинги
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками. Рекорд у Гретцки (824), на 2-м месте идет Ягр (540)
23 ноября, 04:55
Кросби забил 700 голов в НХЛ с учетом плей-офф – 17-й результат в истории. По очкам в этом зачете (1896) он вышел на чистое 7-е место, обогнав Лемье
22 октября, 04:40
Главные новости
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов
сегодня, 06:46
Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла – 16 баллов
сегодня, 06:34
КХЛ. «Салават» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Северсталь», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком»
сегодня, 06:22
Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 40 очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отставание от Маккиннона до 6 баллов
сегодня, 05:58Видео
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Торонто» забросил 5 шайб «Каролине», «Колорадо» пропустил 6 голов от «Айлендерс», «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» – 9:4
сегодня, 05:45
Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»
сегодня, 05:22
«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков
сегодня, 04:58
Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой». У него 30 баллов в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне
сегодня, 03:30Видео
Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол – на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Макдэвид с 3+1, Малкин с 2+1 и Барзэл с 1+2 против «Колорадо» – звезды дня в НХЛ
14 минут назад
Никишин против «Торонто»: 1 бросок и «минус 2» за 25:21 – 2-е время в сезоне. У него 9 очков и «+13» в 25 играх
29 минут назад
Свечников против «Торонто»: 5-й подряд матч без голов, 5 бросков, 3 хита и малый штраф за 17:45. У него 7+7 в 26 играх в сезоне
44 минуты назад
Хет-трик Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года. Всего в регулярках НХЛ – 13-й, он делит с Мессье 4-е место в истории «Эдмонтона»
56 минут назад
Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков и «+7» в 28 играх
сегодня, 05:46Видео
Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 7 очков в 28 играх и 131 хит – лидирует в НХЛ по их числу
сегодня, 05:34Видео
Бучневич забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном». У него 12 очков и «минус 12» в 28 играх в сезоне
сегодня, 05:10Видео
Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс» – 2-м после травмы. У него 13 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:46Видео
Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 – максимальное время в этом сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко забил 9-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Детройтом» – 1-м после травмы. У него 23 очка и «+9» в 23 играх в сезоне
сегодня, 04:22Видео